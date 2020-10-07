Kocaeli'de 15 yaşındaki kızı taciz eden şahsı vatandaş yakaladı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, caddede yürüyen 15 yaşındaki kız çocuğuna elle tacizde bulunan Ebubekir Ö., çevredekiler tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı’nda yaşanan olayda, kaldırımda arkadaşıyla birlikte yürüyen 15 yaşındaki Z.R.'nin arkasından yaklaşarak elle tacizde bulunan 39 yaşındaki Ebubekir Ö., daha sonra hızla kaçmak istedi.

Bu sırada durumu fark eden bir vatandaş, Ebubekir Ö.’yü yakaladı. Ebubekir Ö. devriye görevinde bulunan polis ekibine teslim edildi.

SAĞIR VE DİLSİZ NUMARASI YAPTI

Şüpheli, polisleri görünce sağır ve dilsiz gibi davranmaya başladı. Bir süre sonra konuşan Ebubekir Ö.’nün yaptığından pişmanlık duyduğunu ve her şeyin bir anda olduğunu söylediği öğrenildi.

Mağdur Z.R.’nin, annesi ile adliyeye giderek şikayetçi olduğu belirtildi.

AYNI SUÇTAN SABIKASI VAR

Ebubekir Ö.’nün, daha önce aynı suçtan sabıkası olduğu ve ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gördüğü belirtildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.





