Kocaeli'de 15 yaşındaki motosikletlinin öldüğü kaza kameraya yansıdı Kocaeli'de hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra sürüklenerek yön levhasına çarpan 15 yaşındaki motosikletin sürücüsünün öldüğü kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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İHA

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde cadde üzerinde seyir halinde olan M.E.K.'nin kullandığı hafif ticari araç sokağa döndüğü esnada aynı istikamette giden 15 yaşındaki Ebubekir Özdemir idaresindeki motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle yola düşen ve motosikletiyle birlikte sürüklenen Özdemir, yol levhasına çarpıp savruldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan çocuğun cenazesi yakınları tarafından morgdan alınarak toprağa verildi.

Yaşananlar kamerada

Kaza anı saniye saniye güven kamerasına yansıdı.

Görüntülerde caddeden sokağa dönen hafifi ticari aracın motosikletle çarpıştığı görülüyor.

Çarpmanın şiddetiyle yola düşen ve motosikletle sürüklenen Özdemir'in yön levhasına çarpıp savrulduğu anlar da yer alıyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)