Kocaeli'de 16 yaşındaki genç boğuldu, ağabeyi kurtuldu

Körfez'deki Hereke sahiline ağabeyi ve babasıyla giden 16 yaşındaki genç denizin 2.5 derinliğinde bulunurken, onu kurtarmak için suya atlayan ağabeyinin de yardımına polis koştu.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde babaları Nihat Kırca ile birlikte Hereke sahiline giden Samet ve Muhammet Kırca, denize girdi.

Bir süre sonra kıyıdan açılan 16 yaşındaki Samet Kırca, çırpınmaya başladı.

Durumu fark eden Muhammet Kırca, kardeşinin kurtarmak için yanına doğru yüzdü. Ancak 21 yaşındaki Muhammet Kırca da suda çırpınmaya başladı. Baba Nihat Kırca, 112 Acil'i arayarak yardım istedi.

ÜNİFORMASINI ÇIKARIP, SUYA ATLADI

İhbar üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ilk ulaşan ekipten Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Hereke Polis Merkezi Amirliği’nde görevli komiser yardımcısı, kıyıdan suyun altında olduğu görülebilen Muhammet Kırca’yı kurtarmak için üniformasını çıkararak denize girdi. Komiser yardımcısının sudan çıkardığı Muhammet Kırca'ya, ambulansta müdahale edildi.

2.5 METRE DERİNLİKTE BULUNDU

Daha derinde olduğu anlaşılan Samet Kırca’yı bulmak için deniz polisi ve Sahil Güvenlik tekneleri bölgeye geldi. Suya giren dalgıçlar, yaklaşık 20 dakika sonra kıyıdan yaklaşık 5 metre açıkta, 2,5 metre derinlikte olan Samet Kırca’yı bularak sudan çıkardı.

Hemen ambulansa götürülen Samet Kırca’nın, hayatını kaybettiği belirlendi. Muhammet Kırca, Dilovası Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.