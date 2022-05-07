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    Kocaeli'de 16 yaşındaki sürücü 2 kişiyi yaraladı

    16 yaşındaki çocuğun kullandığı hafif ticari araç, kavşakta bir başka hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
    • 07.05.2022 - 20:05
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    Kocaeli'de 16 yaşındaki sürücü 2 kişiyi yaraladı

    Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki Yeni Mahalle Kızılırmak Caddesi üzerinde bulunan kavşakta trafik kazası meydana geldi.

    16 yaşındaki Y.Ö idaresinde olan 41 NK 057 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, H.A idaresindeki 41 AIR 684 plakalı hafif ticari araca çaptı.

    Çapmanın etkisiyle Fiat marka hafifi ticari araç devrildi, içerisinde bulunan E.Ü. ve S.F.S. yaralandı.

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı

    Kazayı gören vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki müdahalelerinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

    Kocaeli de 16 yaşındaki sürücü 2 kişiyi yaraladı #1

    Kocaeli de 16 yaşındaki sürücü 2 kişiyi yaraladı #2

    Kocaeli de 16 yaşındaki sürücü 2 kişiyi yaraladı #3


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