16 yaşındaki Tuana Kılıç, 5 gün önce yanına bir miktar para alarak ortadan kayboldu. Kılıç'ın perişan olan ailesi ise her yerde kızlarını arıyor.

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde yaşayan Kenan ve Emine Kılıç çiftinin iki çocuğundan en büyükleri olan 16 yaşındaki Tuana Kılıç, 1 Eylül Çarşamba günü evinden bir miktar para alarak ortadan kayboldu.

Genç kızın evden kaçtığını fark eden aile, soluğu polis merkezinde alarak kayıp ihbarında bulundu.

6 gündür korkuyla kızlarını bekleyen ailenin, aramadıkları sokak ve mahalle kalmadı. Çift, bir an önce kızlarına kavuşmayı bekliyor.

Kocaeli'de 16 yaşındaki Tuana 6 gündür kayıp VİDEO







TELEFONU EN SON 2 EYLÜL'DE SİNYAL VERDİ

Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği teknik takibin ardından genç kızın telefonunun, en son 2 Eylül Perşembe günü Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi'nde sinyal verdiği belirlendi.





"ŞÜPHELENDİĞİMİZ İNSANLAR VAR"

Tuana’nın alıkoyulmuş olma ihtimalinden de endişelenen baba Kenan Kılıç, "O gün bu gündür kayıp, aranıyor. Kızımızın nerede olduğunu bilmiyoruz. En son Beylikbağı civarında telefonundan sinyal alındığı yetkililer tarafından söyleniyor. Ama hala elimizde net bir şey yok. Polisler de bu iş için uğraşıyor ama bizim için tabii ki netice önemli. Özellikle İzmit Çocuk Şube çalışıyor fakat açıkçası bizim hala elimizde net bir veri yok. Sonuçta çocuğumuz bulunmadıysa bizim için her şey başladığımız noktadadır. 5 gündür ondan haber bekliyoruz. Açıkçası aramızda geçen hiçbir tartışma yok, hiçbir sıkıntımız yok. Ama çocukların en tehlikeli yaşları bu yaşlar. Birinin aklına girdiğini düşünüyoruz.

Şüphelendiğimiz insanlar var. Biz de bunları yeni yeni öğreniyoruz. Kadıköy civarında olduğunu düşündüğümüz biri tarafından alıkoyulduğunu ya da onunla beraber gittiği ihtimali üzerinde duruyoruz. Tabii ki bunlar hala bizim için de net değil. inşallah bulunur. Görenlerin, duyanların emniyeti ya da bizi kesinlikle aramasını istiyoruz. İyice düşünüp, net bir şekilde kesin olduğuna kanaat getirenlerin aramasını bekliyoruz ki yanlış yerlere yönlendirilmeyelim. Bir şekilde arıyoruz kızımızı." dedi.

"TANINMAMAK İÇİN BAŞINI AÇMIŞ OLABİLİR"

Kızının yanında bir miktar para ile ortadan kaybolduğunu dile getiren Kılıç, şöyle konuştu: "Açıkçası durumunun ne olduğundan emin değiliz. Şu anda alıkoyuluyor mu bilmiyoruz. Çünkü giderken yanında bir miktar para da vardı. Şu anda bu para ve altından dolayı acaba alıkonuluyor mu? Bundan şüpheleniyoruz. Onun haricinde evden kendisi bilinçli gitmiş. Ama şu andaki durumundan çok emin değiliz. Yanına aldığı çok ufak tefek eşyalar var. Bavul niteliğinde bir şey yok. Ufak bir çanta, içine aldığı ufak birkaç şey, bunun dışında para ve altın var. Evden çıkarken üzerinde siyah diz altı boydan bir elbise, başında krem rengi bir eşarp vardı, ayağında terliğiyle birlikte çıkmış. Ama tabii şu anda açıkçası bu halde olmayabilir, farklı bir halde olabilir, farklı bir giyim şekliyle de olabilir. Normalde kızımız kapalı ama tanınmamak için saçını açmış olabilir. Her şey olabilir, bunları düşünmüş olabileceğini de düşünüyoruz.





Vatandaşların biraz daha yüze bakarak bizlere geri dönmesini bekliyoruz. Sokak sokak biz de, yakınlarımız da arıyor. Bu eşkale uyan birilerini gören olursa polis merkezine haber vermelerini istiyoruz. Vicdanı olan herkesin duyarlı olup bize yardımcı olmasını istiyoruz." dedi.



