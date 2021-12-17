Kocaeli'de 162 bin TL’lik kanser ilacı vurgunu yapıldı

Kocaeli ve çeşitli illerde hasta yakını olduğunu söyleyerek eczane çalışanlarını kandıran ve kanser ilaçlarını alarak kayıplara karışan 4 şüpheli yakalandı.

'Resmi belgede sahtecilik ve kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık suçundan' yürütülen soruşturma kapsamında, Kocaeli başta olmak üzere Erzurum, Ağrı ve Tokat’ta faaliyet gösteren toplam 13 eczanede kanser hastası kişilerin reçete sahibinin yakını olduğu beyan edilerek kanser ilaçlarının teslim alındığı tespit edildi.

20 KUTU İLAÇ ELE GEÇİRİLDİ

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, 15 Aralık Çarşamba günü eş zamanlı operasyon düzenledi.

ŞÜPHELİLERDEN 3'Ü TUTUKLANDI

Şahısların evlerine yapılan operasyonda M.B., M.K.A., A.T. ve S.N. isimli 4 şüpheli gözaltına alındı, evde yapılan arama da ise 20 kutu ilaç ele geçirildi. Emniyette ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şahıslardan M.B, M.K.A, S.N tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.T. isimli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İLAÇLAR 162 BİN LİRA DEĞERİNDE

Şüpheliler tarafından alınan kanser ilaçlarının değerinin 162 bin TL olduğu öğrenildi. Aynı zamanda Türkiye genelinde 8 ayrı eczanede aynı yöntemle ilaçların alınmaya çalışıldığı tespit edildi.











