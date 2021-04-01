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Kocaeli'de 17 senedir aranan hırsız, iş yerinde yakalandı

Kocaeli'de 17 senedir aranan hırsız, iş yerinde yakalandı

Kocaeli'de hakkında hırsızlık suçundan yakalama kararı bulunan ve 17 yıldır saklanan S.Y. kayıtsız olarak bir iş yerinde çalışırken jandarma ekiplerince yakalandı.