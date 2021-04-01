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    Kocaeli'de 17 senedir aranan hırsız, iş yerinde yakalandı

    Kocaeli'de hakkında hırsızlık suçundan yakalama kararı bulunan ve 17 yıldır saklanan S.Y. kayıtsız olarak bir iş yerinde çalışırken jandarma ekiplerince yakalandı.
    • DHA
    • 01.04.2021 - 17:55
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    Kocaeli'de 17 senedir aranan hırsız, iş yerinde yakalandı

    Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ‘nitelikli hırsızlık’ ve ‘uyuşturucu madde bulundurmak’ suçlarından hakkında 7 yıl 10 ay hapis cezası olan ve 5 ayrı dosyadan yakalama kararı bulunan S.Y.’nin peşine düştü.

    2004 yılından bu yana aranan S.Y.’nin Kandıra’da bir iş yerinde kayıtsız olarak çalıştığı belirlendi.

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    JASAT ekipleri düzenledikleri operasyonla S.Y.’yi gözaltına aldı. S.Y. işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Kocaeli de 17 senedir aranan hırsız, iş yerinde yakalandı #1

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