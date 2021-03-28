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    Kocaeli'de 17 yaşındaki çocuk pompalıyla vuruldu

    Aralarında husumet bulunan iki kişi arasında çıkan kavgada, taraflardan biri bacağından vurularak yaralandı.
    • DHA
    • 28.03.2021 - 15:56
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    Kocaeli'de 17 yaşındaki çocuk pompalıyla vuruldu

    Kocaeli'nin Başiskele ilçesine bağlı Selahhattin Eyyübi Caddesi üzerinde karşılaşan husumetli Y.T. (19) ile O.K. (17) arasında tartışma çıktı.

    İkili arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

    17 YAŞINDAKİ ÇOCUK POMPALIYLA VURULDU

    Y.T. pompalı tüfekle ateş ederek O.K.’yi bacağından vurdu. Olayı görenler durumu 112 Acile bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaralanan O.K.’yi Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

    SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

    Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan Y.T. de emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Kocaeli de 17 yaşındaki çocuk pompalıyla vuruldu #1

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