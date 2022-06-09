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- Kocaeli'de 17 yaşındaki suç makinesine gözaltı
Kocaeli'de 17 yaşındaki suç makinesine gözaltı
Okul kantinine girerek kasadaki paraları çalan 17 yaşındaki çocuk polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin 70 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
- 09.06.2022 - 15:58
- Güncelleme : 09.06.2022 - 16:03
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir okulda hırsızlık olayı yaşandı.
17 yaşındaki T.M.D., binanın kapısını açmayı başardı ve kantin bölümüne girdi.
Kasadaki paraları çalıp kaçtı
İçeride bulunan yazar kasanın içindeki paraları çalan çocuk kayıplara karıştı. Sabah okula gelen kantin görevlilerinin durumu fark etmesi üzerine olay polise bildirildi. Okulda bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, şüphelinin peşine düştü.
Polis gözaltına aldı
T.M.D., dün gece saatlerinde İzmit Kent Meydanı’nda kısa bir kovalamacanın ardından yakalandı.
70 suç kaydı var
İHA'nın haberine göre; benzer sebeplerden 70 suç kaydı olduğu öğrenilen çocuk adliyeye sevk edildi.