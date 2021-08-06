Kocaeli’de 18 yaşındaki genç kız silahla vurulmuş halde bulundu

Bir süredir birlikte yaşadığı erkek arkadaşının evinde silahla vurulmuş halde bulunan genç kızın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

18 yaşındaki Sude Akarsu, bir süredir beraber yaşadığı erkek arkadaşı O.Ö’nün Kocaeli’nin İzmit ilçesi Topçular Mahallesi Hilal Sokak’taki evinde silahla başından vurulmuş halde bulundu.

Silah seslerini duyan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Sude Öztürk, Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Başından vurulduğu belirlenen Sude Akarsu, daha sonra İzmit Seka Devlet Hastanesine sevk edildi.

Genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Sude’nin cenazesi, otopsi incelemesi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan otopsi incelemelerinin ardından Sude’nin cenazesi ailesine teslim edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili Sude’nin öldüğü sırada evde bulunan O.Ö. polis merkezine götürülerek ifadesi alındı. O.Ö. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İntihar etmiş olabileceği değerlendirilen Sude’nin ölümü ile ilgili polis ekipleri incelemelerini sürdürüyor.