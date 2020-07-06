Kocaeli'de 18 yıllık cinayetle ilgili 10 kişi yakalandı

2002 yılında kaybolan Mustafa Yılmaz'ın, yasak aşk yaşadığı kadınının ailesi tarafından bayıltana kadar darbedildiği daha sonra aracına benzin dökülerek yakıldığı ortaya çıktı.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde çelik konstrüksiyon işi yapan Mustafa Yılmaz, 2002 yılında bir anda ortadan kayboldu.

Olayın ardından kendisine ulaşılamayan Yılmaz hakkında 2009 gaiplik belgesi çıkartılması sonrasında, polis ekiplerince olayla ilgili bazı kişililerin ifadesi alındı.

DOSYA 18 YIL SONRA YENİNDEN AÇILDI

İfadelerin sonrasında da bulunamayan Yılmaz ile ilgili dosyayı 18 yıl sonra şüphelilerinin çelişkili ifadelerinden yola çıkarak yeniden açan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayı derinlemesine araştırmaya başladı.

YASAK AŞK CİNAYETİ ÇIKTI

Yaklaşık 5 ay süren teknik ve fiziki takibin sonrasında o yıllarda 37 yaşındayken kaybolan Yılmaz ile yasak ilişki yaşadığı belirlenen M.S. ve M.S.'nin eşi B.B. ve ailelerinin üzerinde yoğunlaşan ekipler, Yılmaz'ın kaybolması sonrasında M.S.'nin B.B.'den ayrıldığını belirledi.

Ekipler, Yılmaz'ın kaybolması olayına karıştığı belirlenen 10 kişinin yerlerini tespit etti.

10 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Kocaeli, Karabük ve Konya’da belirlenen adreslere operasyon düzenlenen polis ekipleri, S.S., A.S., R.S., İ.K., O.K., N.T. B.B., E.A., M.S. ve C.D. adlı 10 kişiyi gözaltına aldı.

Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şahısların sorgularında, Yılmaz’ın B.B.’nin eşi M.S. ile yasak ilişki yaşayarak evi terk ettiği, bunun üzerine B.B.’nin eşinin Konya’daki ailesinin yanına giderek durumu anlatmasıyla M.S.’nin ailesinden 7 kişinin Kocaeli’ne geldiği belirlendi.

BAYILTIP, ARACINDA DİRİ DİRİ YAKTILAR

Kocaeli’ne gelen 7 kişilik aile, kızları M.S.’nin bulunması için Kocaeli’nden 3 kişiyle anlaştığı daha sonra bir araya gelen 10 kişinin, Mustafa Yılmaz’ı aracı ile kaçırarak Körfez İlimtepe bölgesine kaçırdıkları belirlendi.

10 kişi tarafından İlimtepe bölgesindeki göl kenarında bayıltana kadar darbedilen ve ölmediğini anladıkları Yılmaz’ı aracına koyan şüphelilerin, benzin dökerek yaktıkları otomobili uçurumdan aşağıya attıktan sonra olay yerinden ayrıldıkları ortaya çıktı.

CİNAYET KANITLARI ARANDI

İfadelerin ardından olayın gerçekleştiği yere şüphelilerle birlikte giden polis ekipleri, itfaiye ekiplerinin de yardımıyla uçurum kenarındaki taşların altında ve göl içinde yakılan araca ve Yılmaz’ın cesedine ait bulgu aradı.

Uçuruma itfaiyenin halatları ile inebilen ekipler, drone ile havadan taradıkları alanda taş ve kayaların altlarını arayarak Yılmaz’ın yakıldığı otomobile ait olduğu düşünülen bazı parçalara ulaştı.

Parçaların bulunması sonrasında suçlarını itiraf eden 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Körfez Adliyesi'ne sevk edildi.