Kocaeli'de 2 çocuğun üzerinde 52 kesici alet ele geçirildi

Kocaeli'de İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce Doğu Kışla pazar alanında şüphe üzerine A.Ö. ve G.A.V. isimli 18 yaşından küçük şahıslar arandı.

Yapılan aramada çocukların üzerinden 14 kelebek tabir edilen bıçak, 13 sustalı tabir edilen bıçak, 25 normal bıçak olmak üzere toplam 52 kesici alet ile ve şok cihazı ele geçirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.