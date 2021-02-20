İzmit ilçesinde yakınlarının 2 gündür haber alamadığı vatandaş için harekete geçen ekipler, vatandaşı evinde uyurken buldu.

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi İmaret Yokuşu Sokak’ta bulunan apartmanın 2. katındaki evde yalnız yaşayan 61 yaşındaki Hasan Hüseyin Aksoy isimli vatandaştan, yakınları 2 gün boyunca haber alamadı.

Aksoy için endişelenen yakınları, durumu 112 acil yardım ekiplerine bildirdi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aksoy’un yakınları olay yerine gelen ekiplere, Hasan Hüseyin Aksoy’un cep telefonunun evde çaldığını, ancak telefonu açmadığını söyledi.

Daha sonra ekipler, dakikalarca Aksoy’un evinin kapısını çaldı.

Kocaeli'de 2 gündür haber alınamayan şahıs evinde uyurken bulundu VİDEO

MERDİVENLE GİRİLDİ

Aksoy kapıyı açmayınca itfaiye ve polis ekipleri, merdiven yardımı ile evin balkonundan içeri girdi. Eve giren ekipler Aksoy’u uyurken buldu.

Ekipler tarafından uyandırılan Aksoy, uyuya kaldığını söyledi. Herhangi bir sağlık probleminin olmadığı öğrenilen Aksoy’un, iyi olduğunu söylemesi sonrasında ekipler normale döndü.