Kocaeli'de 2 gündür kayıp adam ölü bulundu

İki gündür haber alınamayan Erol Eryürek evinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki çalılıkta ölü bulunurken Eryürek’in, başını yere çarpması sonucu öldüğü öne sürüldü.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Saraylı Mahallesi'nde oturan Erol Eryürek, çarşamba günü, yalnız yaşadığı evinden ayrıldıktan sonra bir daha yakınları haber alamadı.

Eryürek'in durumunu merak eden arkadaşları ve komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

CANSIZ BEDENİ ÇALILIKTA BULUNDU

İhbar üzerine jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri, bölgede arama başlattı. Dün yapılan çalışmalarda Eryürek'in cansız bedeni, evinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Sivritepe mevkisinde çalılıkta bulundu.

DÜŞMEYE BAĞLI YARA İZLERİNE RASTLANDI

Olay yerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemede, Eryürek'in başında ve boynunda düşmeye bağlı olduğu tahmin edilen yara izlerine rastlanıldı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Düşerek başını yere çarpması sonucu öldüğü tahmin edilen Erol Eryürek'in cesedi, otopsi için morga götürüldü. Ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.













