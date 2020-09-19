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    Kocaeli'de 2 gündür kayıp şahıs, evinde ölü bulundu

    Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, kendisinden 2 gündür haber alınamayan Ateş Ersöz'ün evinde cansız bedeni bulundu.
    • DHA
    • 19.09.2020 - 04:35
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    Kocaeli'de 2 gündür kayıp şahıs, evinde ölü bulundu

     

    Kocaeli'nin Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi Nar Sokak’ta bulunan bir evde tek başına yaşayan Ateş Ersöz’den(35) 2 gündür haber alamayan arkadaşları eve geldi.

    EVDE CANSIZ BEDENİNİ BULDULAR

    Kapıyı açan olmaması üzerine arkadaşları, kapıyı kırarak içeri girdi. Ateş Ersöz’ü yerde hareketsiz halde gören arkadaşları, durumu 112 Acil'e bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ateş Ersöz’ün yaşamını yitirdiği belirledi.

    Kocaeli de 2 gündür kayıp şahıs, evinde ölü bulundu #1

    YARA İZİNE RASTLANMADI

    Ateş Ersöz'ün vücudunda herhangi bir yara izine rastlanmazken kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi otopsi için morga götürüldü.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kocaeli de 2 gündür kayıp şahıs, evinde ölü bulundu #2

    Kocaeli de 2 gündür kayıp şahıs, evinde ölü bulundu #3

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