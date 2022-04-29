Kocaeli’de 2 kadın veliden öğretmene darp

Öğrencilerini eğlenmeleri için parka götüren öğretmene, 2 veli saldırdı. Öğretmeni darbeden velilerin ifadesi alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaeli’nin Körfez ilçesi Atalar Mahallesi'nde bulunan Nene Hatun İlköğretim Okulu'nda öğretmenlik yapan Betül Çelik, dün 1'inci sınıf öğrencilerini Beden Eğitimi dersinde oyun oynamaları için hemen okulun karşısındaki Hüseyin Avni Şirin Parkı’na götürdü.

Bu sırada öğrencilerden biri yaramazlık yapınca öğretmen Çelik, öğrenciye bir tur kaydıraktan kaymama cezası verdi.

Öğrenci bu duruma sinirlenince evine gitmek istedi.

2 kadın veli, öğretmeni darbetti

Öğretmen Çelik, öğrenciyi kucağına alarak evine gitmesine engel oldu.

Bu olaya tanık olan 2 kadın veli, öğretmeni darbetti.

Betül Çelik polis merkezine giderek velilerden şikayetçi oldu.

Meslektaşlarından destek

Velilerin ifadelerini alan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA’da yer alan habere göre olay sonrası darbedilen öğretmene, meslektaşları ve sendika üyeleri okul bahçesinde toplanarak destek verdi.