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    Kocaeli'de 2 kamyon şoförü seyir halindeki otomobil sürücüsünü tehdit etti

    Trafikte seyir halindeki otomobil sürücüsüyle tartışan 2 kamyon sürücüsü, trafikte terör estirdi. İkilinin, otomobil sürücüsünü sıkıştırarak tehditler yağdırdığı anlar kayıt altına alındı.
    • 17.10.2022 - 15:42
    • Güncelleme : 18.10.2022 - 01:39
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    Kocaeli'de 2 kamyon şoförü seyir halindeki otomobil sürücüsünü tehdit etti

    Kocaeli’de iki trafik magandası kamyon sürücüsü, trafikte tartıştıkları otomobil sürücüsünün durması için zor anlar yaşattı.

    Seyir halindeki 2 kamyon, sebebi bilinmeyen bir nedenle trafikte otomobil sürücüsü ile tartıştı. Yağan yağmura aldırış etmeyen iki kamyon şoförü, adeta trafikte terör estirdi.

    Otomobil sürücüsünün önü kesildi

    İçinde kadın yolcunun da bulunduğu otomobilin önü sürekli kesilmek istendi. Otomobilin geçişine de izin vermeyen iki kamyon şoförü, araçlarını otomobilin üzerine sürerek adeta kazaya davetiye çıkardı.

    2 kamyon şoförü tehditler yağdırdı

    Otomobil sürücüsünün kendini başka bir şeride attığı anlarda kamyon şoförleri, önce sıkıştırıp sonra önüne kırarak durmasını istedi.

    Kamyon şoförlerinden biri otomobil sürücüsüne, "Delikanlıysanız durun, yoksa kaza yaptırırım size" tehdidinde bulundu.

    Kocaeli'de 2 kamyon şoförü seyir halindeki otomobil sürücüsünü tehdit etti VİDEO

    O anlar kayıt altına alındı

    İHA'nın haberine göre, trafiği tehlikeye düşüren iki kamyonun yaptıkları saniye saniye kameralara yansıdı. Trafikte o anları görenler ise şaşkına döndü.

    Kocaeli de 2 kamyon şoförü seyir halindeki otomobil sürücüsünü tehdit etti #1

    Kocaeli de 2 kamyon şoförü seyir halindeki otomobil sürücüsünü tehdit etti #2


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