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    Kocaeli'de 2 katlı ev alev alev yandı

    Kocaeli'de iki katlı evde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüyerek, başka dairelere sıçradı.
    • İHA
    • 20.05.2021 - 16:21
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    Kocaeli'de 2 katlı ev alev alev yandı

    Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın kısa süre içerisinde büyüyerek, 8 katlı binadaki 2 dairenin camlarını kırdı. Evlerde hasar oluşurken, yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

    ALEVLER KISA SÜREDE ÇATIYI SARDI

    Cemil B.’ye ait  olduğu belirlenen 2 katlı evin çatısında meydana gelen yangın sonrası, evin yakınındaki binalarda yaşayan vatandaşlar, yoğun duman ve alevleri görünce büyük korku yaşadı. Korkan vatandaşlar, evlerini kendi imkanlarıyla tahliye etti.

    Rüzgarla nedeniyle büyüyen yangın, başka bir 8 katlı binanın 4. ve 5. katındaki evlerin camlarını kırdı. Kısa süre içerisinde çatının büyük bölümünü saran alevler ve dumanlar uzaktan da göründü.

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    EV VE EŞYALAR KÜLE DÖNDÜ

    İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonucu yangın kontrol altına alınırken, eşyalar ve ev ise kullanılamaz hale geldi. Aynı zamanda itfaiye ekipleri, 8 katlı binada da kontrol amaçlı soğutma çalışması yaptı.

    Herhangi bir can kaybının ve yaralanmanın yaşanmadığı yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

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    "BAZI EVLERİN CAMLARI KIRILDI"

    Evin, sahipleri tarafından bazı günlerde kullanıldığı ve yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi. 8 katlı binada oturan Nil Yalçın, "Apartmanımızda yangın başladı diye düşündük. Karşı evdekiler diğer mahallede yangın olduğunu söyledi.

    Dışarı çıkınca karşı mahallede olduğunu gördük ama rüzgar çok olduğu için yangın bizim mahalleye de atladı. Binadaki bazı evlerin camları patladı" dedi.

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