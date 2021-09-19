İzmit ilçesinde bir şahıs, kendisini köpeğini çalmakla suçlayan kişiyi silahla yaralarken, seken kurşun yoldan geçen vatandaşın ayağına isabet etti.

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Şehabettin Bilgisu Caddesi’nde yürüyen U.S. isimli vatandaş, daha önceden aralarında husumet bulunan Ü.S. ile karşılaştı.

"KÖPEĞİMİ ÇALDIĞIN" DİYEN ŞAHSI BACAĞINDAN VURDU

U.S., karşılaştığı Ü.S.’ye kaybolan köpeğini kendisini çaldığını ve geri getirmesini söylemesi üzerine şahıslar arasında kavga çıktı. Kavga sırasında tabancasını çıkartan Ü.S., kendisini köpeğini çalmakla suçlayan U.S.’ye ateş etti. Kurşun U.S.’nin bacağına ve ayağına isabet etti.

Kocaeli'de 2 kişinin köpeğimi çaldın kavgası kanlı bitti-Video

SEKEN KURŞUNLA BİR BAŞKASI YARALANDI

Şahsın tabancasından çıkan 1 kurşun da yerden sekerek caddede yürüyen M.M. isimli vatandaşın eline isabet etti.

SİLAHLI ŞAHIS GÖZALTINDA

Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ü.S. isimli şahıs ise olay yerine intikal eden polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.