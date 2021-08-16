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    Kocaeli'de 2 komşusunu bıçaklayarak öldüren anne ve oğlu tutuklandı

    Kocaeli’nin Gebze ilçesinde husumetli oldukları komşu aileden 4 kişiyi bıçaklayarak 2 kişinin ölümüne sebep olan anne ve oğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 16.08.2021 - 22:12
    • Güncelleme : 16.08.2021 - 22:20
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    Kocaeli'de 2 komşusunu bıçaklayarak öldüren anne ve oğlu tutuklandı

    Dün 16.00 sıralarında Gebze Osman Yılmaz Mahallesi 644. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, 644. Sokak üzerinde daha önceden aralarında yaşanan husumet neticesinde davalık olan iki aile karşı karşıya geldi.

    BIÇAKLA SALDIRDILAR

    Tülay Y. ve oğlu Hakan Y., apartmandaki kameradan husumetli oldukları Mustafa Avcı eşi Fatma Avcı çocukları Ebru ve Ahmet Avcı’nın marketten binaya girmek üzere olduklarını görünce dışarı çıktılar. Sokakta karşılaşan iki aile arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Tülay Y. ve Hakan Y., ellerindeki bıçaklarla Mustafa Avcı ve ailesine saldırdı.

    2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Kavgada bıçakla yaralanan baba Mustafa Avcı olay yerinde, kızı Ebru Avcı ise tüm kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Kocaeli'nde bıçaklı kavga: 2 ölü ARŞİV VİDEO

    ANNE VE OĞLU TUTUKLANDI

    Olayda sokak ortasında bıçakladıkları komşularının başında elleri bıçakla bekleyen anne ve oğlu ise polisin havaya ateş açmasının ardından bıçaklarını yola bırakarak teslim oldu.

    Gözaltına alınan Tülay Y. ve oğlu Hakan Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Gebze Adliyesi’nde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Kocaeli de 2 komşusunu bıçaklayarak öldüren anne ve oğlu tutuklandı #1

    Kocaeli de 2 komşusunu bıçaklayarak öldüren anne ve oğlu tutuklandı #2

    Kocaeli de 2 komşusunu bıçaklayarak öldüren anne ve oğlu tutuklandı #3

    Kocaeli de 2 komşusunu bıçaklayarak öldüren anne ve oğlu tutuklandı #4

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