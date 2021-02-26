Kocaeli'de 2 şahıs otobüs şoförüne saldırdı

Yasak olmasına rağmen HES kodu olan tek yolcu kartı ile otobüse binmek isteyen şahıslar, kendilerini uyaran sürücüye bıçak çekerek saldırdı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, üzerinde HES kodu tanımlı kartı ile otobüse binen bir şahıs, aynı kart ile arkadaşını da araca bindirmek istedi.

551 numaralı Çayırova-Emek hattındaki özel halk otobüsü şoförü Serkan Kanaran (39), HES kodu olmadan araca binilmesinin yasak olduğunu hatırlattı ve kartsız binişlere izin veremeyeceğini söyledi.

Şahıslar tek kartla otobüse binmek için diretince tartışma çıktı. Otobüs şoförünü darbetmeye başladılar.

Olayın büyümesi üzerine şoför, şahısları araçtan indirdi.

KAMERALARA YANSIDI

Dışarı çıkan şahıslar, bıçak çekerek yeniden otobüse binmeye çalıştı. Durumu fark eden Kanaran, son anda kapıları kapatarak kurtuldu.

Olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

“CEZAİ YAPTIRIMI VAR”

Kanaran, yaşadığı anları şu sözlerle anlattı:

“Herkesin kendi bireysel kartının olması gerekiyor. Vatandaşlarımıza biz bunu anlatamıyoruz. Yani herkes tek kart basacak. ‘Bu benim oğlum, bu benim eşim, bu benim akrabam, bu benim komşum’ olayı olmuyor. Herkes kendi HES kodunun tanımlı olduğu kartı kullanmak zorunda. Bunun cezai yaptırımı da var, böyle bir durumda hem şahsa hem bana ceza kesiliyor. Beni de zor durumda bırakıyorlar, farkında olmadan kendileri de zor durumda kalıyor.”





"UYARINCA HAKARET EDİYORLAR"

Çoğu kişinin tepki olarak hakaret edip, tehditler savurduğunu söyleyen Kanaran, “Birkaç gün önce bıçakla saldırı oldu. Bu tarz şeylere maruz kalıyoruz. Arkadaşının adına kart basmak istedi, bunun yasak olduğunu söyledim. Arkada oturuyordu, kalkarak geldi, üzerime yürüdü, hakaret etti. Ondan sonra yumruk salladı, koşarak aşağıya indi. Ben de diğerini yakaladım aşağıya indirmek için. O arada aşağıdaki bıçak çekerek üzerime yürüdü. Bizim cihazlarımızda darp gibi durumlar için alarm gönderme olayı var. Ben buradan alarmı gönderdim güvenlik ve darp olarak. Sağ olsun ulaşımdaki arkadaşlarımız 6 dakikada olay yerine intikal ettiler. Polisi aradım onlar da 27 dakikada geldi. Şahıslar olay yerini terk etmiş, başka bir araçla gidecekleri yere gitmişler. Karakola gittik, dilekçemizi yazdık. Sağ olsun memur arkadaşlar ilgilendi. Fakat karakolda 3 saat bekledim. Biraz daha bekleyeceğimiz söylenince ben sıkıldım ve şikayetimden vazgeçtim. Fakat avukatlarım aracılığı ile şikayetçi olacağım.” dedi.