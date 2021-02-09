Kocaeli'de 2 yaşındaki bebek balkondan düştü

Apartmanın 1. katında bulunan balkondan düşen ve hastanede tedavi altına alınan bebeğin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Irmak Sokak’taki bir binanın 1'inci katında yaşayan 2 yaşındaki T.S., oyun oynadığı balkondan bir anda aşağı düştü.

T.S.'nin düştüğünü gören annesi, durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan T.S., Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü.

Tedavi altına alınan bebeğin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.