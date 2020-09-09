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- Kocaeli'de 20 hurda araç alevlere teslim oldu
Kocaeli'de 20 hurda araç alevlere teslim oldu
Hurda araçların bulunduğu alan, otların tutuşmasıyla yandı.
- DHA
- 09.09.2020 - 17:18
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kuruyan otların tutuşması sonucu yangın çıktı.
Yangın, öğle saatlerinde Muallimköy mevkiinde meydana geldi.
Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek, hurda araçların bulunduğu otoparka sıçradı.
20 HURDA ARAÇ YANDI
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, bir süre sonra yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangında yaklaşık 20 hurda araç kullanılamaz hale gelirken, yangına müdahale etmek isteyen ve otoparkta çalışan 3 işçi dumandan etkilendi.
Sağlık ekipleri, dumandan etkilenenleri ambulansla hastaneye kaldırdı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.