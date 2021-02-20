- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Kocaeli’de 20 metre yükseklikten ormanlık alana düşen turist kurtarıldı
Kocaeli’de 20 metre yükseklikten ormanlık alana düşen turist kurtarıldı
- İHA
- 20.02.2021 - 16:37
Kuveyt uyruklu 2 turist, kayak yapmak için Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Samanlı Dağları’nda bulunan kayak merkezine geldi.
Kayak yaptıkları sırada 23 yaşındaki A.A. isimli turist, pistten çıkarak 20 metre yükseklikten ormanlık alana düştü.
JAK TİMLERİ KURTARMAYA GİTTİ
2 metre kalınlıktaki karın içinde mahsur kalan A.A.’nın arkadaşı, durumu hemen 112 acil yardım ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Kocaeli Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK) Timleri, A.A. isimli turisti kurtarmak için çalışma başlattı.
Kocaeli'de ormanlık alanda mahsur kalan turisti JAK timleri kurtardı İZLE
SAĞLIK SORUNU YOK
Ekipler, ulaştıkları turisti sedyeye bindirdi.
Daha sonra ekipler, iple bağladıkları sedyeyi 20 metre yükseklikten çekerek piste çıkarttı. Kurtarılan A.A.’nın herhangi bir sağlık probleminin olmadığı öğrenildi.