Haberler

3. Sayfa Haberleri

Kocaeli’de 20 metre yükseklikten ormanlık alana düşen turist kurtarıldı

Kocaeli’de 20 metre yükseklikten ormanlık alana düşen turist kurtarıldı

Kayak yaptığı pistten çıkarak 20 metre yükseklikten ormanlık alana düşen Kuveyt uyruklu turist, JAK timleri tarafından kurtarıldı. Turistin herhangi bir sağlık probleminin olmadığı öğrenildi.