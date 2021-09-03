Euro
9.8656
0.15%
Dolar
8.3116
0.45%
Altın
484.95
0.7%
Borsa
1.468
-0.73%
Bitcoin
411.692
0.05%
EXEN Coin
23.45
-6.16%
25ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 25 C

    Kocaeli'de 20 milyon 500 bin adet makaron yakalandı

    Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 20 milyon 500 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.
    • DHA
    • 03.09.2021 - 14:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli'de 20 milyon 500 bin adet makaron yakalandı

    Yurt genelinde kaçakçılıkla mücadeleler devam ediyor.

    Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin takip ettikleri iki kamyon TEM Otoyolu Derince mevkisinde durduruldu.

    Yapılan aramada kamyonların kasasında kutular içerisinde gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

    MİLYONLARCA MAKARON BULUNDU

    Ardından bir depoda da milyonlarca kaçak makaron olduğu tespit edilmesi üzerine polis, depoya baskın yaptı.

    Kocaeli de 20 milyon 500 bin adet makaron yakalandı #1

    4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Toplam 20 milyon 500 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi, M.Y.Ö, M.A, M.A.K ve Y.Ç. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Kocaeli de 20 milyon 500 bin adet makaron yakalandı #2

    Kocaeli de 20 milyon 500 bin adet makaron yakalandı #3

    Kocaeli de 20 milyon 500 bin adet makaron yakalandı #4

    Kocaeli de 20 milyon 500 bin adet makaron yakalandı #5

    Kocaeli de 20 milyon 500 bin adet makaron yakalandı #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir