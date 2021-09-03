Kocaeli'de 20 milyon 500 bin adet makaron yakalandı

Kocaeli'de 20 milyon 500 bin adet makaron yakalandı

Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 20 milyon 500 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Yurt genelinde kaçakçılıkla mücadeleler devam ediyor.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin takip ettikleri iki kamyon TEM Otoyolu Derince mevkisinde durduruldu.

Yapılan aramada kamyonların kasasında kutular içerisinde gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

MİLYONLARCA MAKARON BULUNDU

Ardından bir depoda da milyonlarca kaçak makaron olduğu tespit edilmesi üzerine polis, depoya baskın yaptı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Toplam 20 milyon 500 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi, M.Y.Ö, M.A, M.A.K ve Y.Ç. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

















