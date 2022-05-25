Kocaeli'de 20 yıllık cinayetle ilgili zorla getirilme kararı

Yıllar önce yasak aşk yaşadığı kadının yakınları tarafından diri diri yakılan Mustafa Yılmaz hakkındaki davada, şüpheli kadının zorla ifadeye getirilmesine karar verildi.

Kocaeli Körfez'de yaşayan ve 2002 yılında bir anda ortadan kaybolan Mustafa Yılmaz, yasak aşk yaşadığı M.S.'nin kocası ve yakınları tarafından acımasızca katledilmişti.

Şüpheliler darbettikleri Yılmaz'ı aracına koyup ateşe vererek uçurumdan atmıştı.

6 tutuklama

Cinayetin 2020 yılında ortaya çıkmasıyla M.S., eşi B.B. ve ailelerinin de aralarında olduğu 10 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan S.S., A.S., R.S., İ.K., N.T. ve O.K. tutuklandı. Diğer şahıslardan 1’i adli kontrol, diğer 3 kişi ise savcılık ifadelerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Dava sürecinde M.S.’nin babası S.S. ve amcası A.S. vefat etti.

"Yalan ifade yüzünden yıllardır tutukluyum"

'Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan yargılanan sanıkların, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi. Duruşma salonunda taraf avukatları, tutuklu sanık R.S., N.T., İ.K. ve tanıklar hazır bulundu. Suçlamaları kabul etmeyen O.K., "Ben davanın tamamen dışındayım. Ben Mustafa Yılmaz'ı tanımam ama yalan ifade sebebiyle 2 yıldır tutukluyum. Çok mağdurum." dedi.

"M.S.'nin babasıyla tanışacağını söylemişti"

Tanık olarak dinlenen Yılmaz'ın arkadaşı Yusuf Y. de "Mustafa kırmızı ya da bordo renkli bir Şahin marka araç kullanıyordu. O tarihte Mustafa'nın biraz borçları olduğunu biliyorum ama kimseyle husumeti yoktu. Mustafa'nın bu aracı kimden aldığını bilmiyorum. Olay akşamı Mustafa ve M.S. ile beraberdik. Mustafa, M.S.’nin babasıyla görüşeceğini söylemişti. Mustafa'nın ortalıktan kaybolduğunu fark ettiğimizde M.S.’ye Mustafa'nın nerede olduğunu sordum, kendisi de bana bilmediğini söyledi ve Ankara’ya gitmek için benden para istedi. Benim M.S. ile ne Mustafa’dan önce ne de sonra duygusal veya cinsel bir birlikteliğim olmadı. Benim olay tarihinde Mustafa'dan 3 bilezik alacağım vardı ancak bununla alakalı aramızda bir tartışma yaşanmadı." diye konuştu.

Yasak aşkın zorla getirilmesine karar verildi

İHA'nın haberine göre mahkeme heyeti ise M.S.’nin zorla getirilmesine ve sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.