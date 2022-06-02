Kocaeli'de 2001 yılında yaşanan cinayet sanıklarına müebbet talebi

Askerden izne gelen genç adamı darbettikten sonra boğarak öldüren saldırganlar, arkadaşları çıktı. 2 sanık için müebbet hapis isteniyor.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, 30 Haziran 2001 tarihinde darbedildikten sonra öldürülen bir erkek cesedi bulundu.

Öldürülen kişinin askerden dağıtım izni için gelen 20 yaşındaki Kasım Aydın olduğu belirlenirken, cinayeti işleyenler ise tespit edilemedi.

Katili arkadaşları çıktı

2020'de dosyayı tekrar açan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, Aydın'ın o yıllarda arkadaşı olan Hidayet İlkme ve Tamer Korkmaz’ın cinayetin failleri olduğunu belirledi. Korkmaz’ın başka bir suçtan cezaevinde olduğu tespit edilirken, Hidayet İlkme ise 24 Aralık 2020'de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davanın bugün görülen duruşmasına, tutuklu sanıklar katıldı. Duruşma savcısı mütalaasını açıkladı.

Başına demirle vurup öldürdükleri belirlendi

Tanık ifadeleri, olay yeri tutanakları, bilirkişi ve Adli Tıp Kurumu raporları ile tüm dosya kapsamını birlikte değerlendiren savcı, sanıkların birlikte hareket ederek Kasım Aydın'ın başına demirle vurup yaraladıktan sonra boğarak öldürdüklerinin sabit olduğuna kanaat getirdi.

Müebbet hapis talebi

Savcı, 2 sanığa da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti. Sanık avukatlarının mütalaaya karşı süre istemesi üzerine mahkeme heyeti duruşmayı 22 Haziran'a erteledi.