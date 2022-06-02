Petrol
115.79
-0.43%
Euro
17.7479
1.44%
Dolar
16.4727
0.49%
Altın
988.49
1.57%
Borsa
2601
0.00%
Bitcoin
501.661
-2.31%
BTXN Coin
12.26
-2.92%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Güneşli 26 C

    Kocaeli'de 2001 yılında yaşanan cinayet sanıklarına müebbet talebi

    Askerden izne gelen genç adamı darbettikten sonra boğarak öldüren saldırganlar, arkadaşları çıktı. 2 sanık için müebbet hapis isteniyor.
    • 02.06.2022 - 17:54
    • Güncelleme : 02.06.2022 - 18:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli'de 2001 yılında yaşanan cinayet sanıklarına müebbet talebi

    Kocaeli'nin Derince ilçesinde, 30 Haziran 2001 tarihinde darbedildikten sonra öldürülen bir erkek cesedi bulundu.

    Öldürülen kişinin askerden dağıtım izni için gelen 20 yaşındaki Kasım Aydın olduğu belirlenirken, cinayeti işleyenler ise tespit edilemedi.

    Katili arkadaşları çıktı

    2020'de dosyayı tekrar açan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, Aydın'ın o yıllarda arkadaşı olan Hidayet İlkme ve Tamer Korkmaz’ın cinayetin failleri olduğunu belirledi. Korkmaz’ın başka bir suçtan cezaevinde olduğu tespit edilirken, Hidayet İlkme ise 24 Aralık 2020'de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davanın bugün görülen duruşmasına, tutuklu sanıklar katıldı. Duruşma savcısı mütalaasını açıkladı.

    Kocaeli de 2001 yılında yaşanan cinayet sanıklarına müebbet talebi #1

    Başına demirle vurup öldürdükleri belirlendi

    Tanık ifadeleri, olay yeri tutanakları, bilirkişi ve Adli Tıp Kurumu raporları ile tüm dosya kapsamını birlikte değerlendiren savcı, sanıkların birlikte hareket ederek Kasım Aydın'ın başına demirle vurup yaraladıktan sonra boğarak öldürdüklerinin sabit olduğuna kanaat getirdi.

    Müebbet hapis talebi

    Savcı, 2 sanığa da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti. Sanık avukatlarının mütalaaya karşı süre istemesi üzerine mahkeme heyeti duruşmayı 22 Haziran'a erteledi.

    Kocaeli de 2001 yılında yaşanan cinayet sanıklarına müebbet talebi #2


    İlginizi Çekebilir

    Yeni Peugeot 408, haziranda tanıtılacak
    Otomobil

    Yeni Peugeot 408, haziranda tanıtılacak

    Avrupa Birliği ülkelerinden, Rus petrolünü yasaklama kararı
    Dünya

    Avrupa Birliği ülkelerinden, Rus petrolünü yasaklama kararı

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!
    Tesla

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!

    Görüş Bildir