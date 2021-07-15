Kocaeli’de 21 yaşındaki Öykü’nün evinde öldüğü arkadaşı tutuklandı

Genç kızın ölümünün şüpheli bulunması üzerine gözaltına alınan arkadaşı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öykü’nün kesin ölüm nedeni otopsi raporunda belli olacak.

21 yaşındaki Öykü Yündün (21) 12 Temmuz gecesi arkadaşı olduğu öğrenilen N.Ş.’nin Kocaeli’nin Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi Koşu Sokak’ta evine geldi.

13 Temmuz günü öğlen saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan N.Ş., Öykü Yüngün'ü evde ölü bulduğunu söyledi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

EVE BALKONDAN GİRDİ

Sağlık ekipleri Yüngün’ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Genç kızın ölümünü şüpheli bulan polis, Yündün’ü ölü bulduğunu iddia eden N.Ş.'yi gözaltına aldı. Şahsın polise verdiği ilk ifadesinde, gece işe gitmek için evden ayrıldığını, sabah döndüğünde ise Yündün’ü ölü bulduğunu söylediği öğrenildi.

N.Ş.'nin öğle saatlerinde bir komşusundan merdiven isteyerek eve balkondan girdiği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Yündün’ün cenazesi, dün tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından Kocaeli Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan N.Ş. de 13 Temmuz günü Körfez Adliyesi’ne sevk edildi.

Hakim karşısına çıkartılan ve çelişkili ifadeler verdiği iddia edilen N.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yündün’ün ölüm sebebinin ise otopsi raporunda belli olacağı öğrenildi.

13 YAŞINDA DEFALARCA İSTİSMARA UĞRADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, Öykü Yündün’ün ölümünün ardından, çocukluğu sırasında yaşadığı dram ortaya çıktı.

2013 yılında, Öykü Yündün’ün okulda arkadaşlarına istismara uğradığını söylemesi üzerine durumu öğrenen annesinin suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Olay tarihinde 29 şüphelinin, hem ‘çocuğa cinsel istismar’ hem de ‘şantaj’ suçlarından gözaltına alındığı belirtildi.

10 ZANLI TUTUKLANDI

Sanıkların 19’u emniyetten serbest bırakılırken, 10 sanık Gölcük Adliyesi’ne sevk edildi.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 15 Nisan 2014 yılında görülen karar duruşmasında tutuklu sanıklardan U.N.K. ve A.E.T.’ye 12 yıl 6 ay; İ.K., E.D., S.A. Ş.T., U.A., C.B, F.V.B. ve C.O.’nun da aralarında bulunduğu 8 sanığa ise 3 ile 9 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.