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    Kocaeli'de 250 bin liralık saat hırsızlığı

    Cam kapısını kırdıkları dükkana giren şüpheliler, gözlerine kestirdikleri saatleri çalıp kayıplara karıştılar.
    • İHA
    • 10.04.2022 - 17:50
    • Güncelleme : 10.04.2022 - 17:56
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    Kocaeli'de 250 bin liralık saat hırsızlığı

    Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Fethiye Caddesi’nde bulunan bir optik ve saat dükkanı, hırsızların hedefi oldu.

    Sabah saat 05.00 sularında dükkanın cam kapısını kırarak içeri giren hırsızlar, yaklaşık 250 bin TL değerinde saat çalıp ortadan kayboldu.

    Polis harekete geçti

    Alarmın çalmasıyla bölgeye gelen polisler ile dükkan sahibi ise hırsızlara yetişemedi. Polis hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

    Kocaeli'de 250 bin liralık saat hırsızlığı VİDEO

    Kocaeli de 250 bin liralık saat hırsızlığı #1

    Kocaeli de 250 bin liralık saat hırsızlığı #2

    Kocaeli de 250 bin liralık saat hırsızlığı #3


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