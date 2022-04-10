Kocaeli'de 250 bin liralık saat hırsızlığı

Kocaeli'de 250 bin liralık saat hırsızlığı

Cam kapısını kırdıkları dükkana giren şüpheliler, gözlerine kestirdikleri saatleri çalıp kayıplara karıştılar.

Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Fethiye Caddesi’nde bulunan bir optik ve saat dükkanı, hırsızların hedefi oldu.

Sabah saat 05.00 sularında dükkanın cam kapısını kırarak içeri giren hırsızlar, yaklaşık 250 bin TL değerinde saat çalıp ortadan kayboldu.

Polis harekete geçti

Alarmın çalmasıyla bölgeye gelen polisler ile dükkan sahibi ise hırsızlara yetişemedi. Polis hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Kocaeli'de 250 bin liralık saat hırsızlığı VİDEO