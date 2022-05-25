Petrol
112.09
1.26%
Euro
17.415
0.68%
Dolar
16.3141
1.48%
Altın
974.99
0.91%
Borsa
2396
0.00%
Bitcoin
486.604
2.08%
BTXN Coin
13.39
-2.26%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Güneşli 24 C

    Kocaeli’de 35 göçmen kamyon kasasında yakalandı

    Yeterli sürücü belgesinin olmadığı tespit edilen sürücünün kamyonu, yediemin otoparkına çekildi. Aracın kasasından, 35 göçmen çıktı.
    • 25.05.2022 - 11:54
    • Güncelleme : 25.05.2022 - 12:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli’de 35 göçmen kamyon kasasında yakalandı

    Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolu Dilovası Mermerciler gişe çıkışında, trafik kontrolü sırasında bir kamyonu durdurdu.

    Kamyon sürücüsü İ.A.'nın (39) yeterli sürücü belgesi olmadığı belirlenirken, araç da yediemin otoparkına çekildi.

    35 göçmen çıktı

    İnceleme için kamyonun kasasının arka kapısını açan ekipler, içerisinde göçmenlerin olduğunu gördü.

    Ne olduğu anlaşılmadan da göçmenler birer ikişer kaçmaya çalıştı.

    O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Kocaeli’de 27 göçmen kamyon kasasında yakalandı VİDEO

    Sınır dışı edilecekler

    Görüntüler sosyal medyada yayılınca da büyük tepki gördü.

    Bunun üzerine Kocaeli Valiliği bir açıklama yayınladı.

    Valilik kamyonda; 24'ü Afgan, 9'u Pakistan, 1'i İran ve 1'i Banladeş uyruklu olmak üzere 35 kişinin yakalandığını, işlemlerin tamamlanmasının ardından sınır dışı edileceklerini belirtti.

    Sürücü tutuklandı

    DHA'nın haberine göre gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen sürücü ise tutuklandı.

    Kocaeli’de 35 göçmen kamyon kasasında yakalandı #1

    Kocaeli Valiliği'nin açıklaması

    Kocaeli Valiliği’nden yapılan açıklama şöyle:

    “22 Mayıs 2022 Pazar günü saat 11.00 sıralarında, Kuzey Marmara Otoyolu, Dilovası Mermerciler gişe çıkışında, Jandarma Trafik Timlerince yapılan trafik kontrolü esnasında durdurulan kapalı kasa bir aracın kasasının içine saklanmış halde ilk anda sayısı ve uyruğu tespit edilemeyen ve kaçak yollarla yurda giriş yaptıkları anlaşılan yabancı şahısların kaçma girişimi neticesinde bölgede geniş çaplı inceleme başlatılmış ve bu çalışmalar neticesinde Afgan uyruklu 27 yabancı şahsın yakalandığı Valiliğimizce aynı gün kamuoyu ile paylaşılmıştır.

    Bazı sosyal medya ve basın organlarında bu konuda tekrar yayınlar yapıldığı görüldüğünden açıklama yapma gereği duyulmuştur.

    Olay günü yediemin parkına çekilen araçtan kaçmaya çalışan yabancı uyruklu şahıslarla ilgili çevrede devam eden detaylı çalışmalar neticesinde 24’ü Afgan, 9’u Pakistan, 1’i İran ve 1’i Bangladeş uyruklu olmak üzere toplamda 35 yabancı uyruklu şahıs yakalanmış olup, işlemlerinin tamamlanmasına müteakiben sınır dışı edileceklerdir.

    Organize eden kişi adli makamlarca tutuklanmış olup, diğerlerinin de yakalanması için çok yönlü çalışmalar devam etmektedir.

    Düzensiz göç ile mücadelemiz kararlılıkla sürdürülmektedir.”

    Kocaeli’de 35 göçmen kamyon kasasında yakalandı #2

    Kocaeli’de 35 göçmen kamyon kasasında yakalandı #3

    Kocaeli’de 35 göçmen kamyon kasasında yakalandı #4

    Kocaeli’de 35 göçmen kamyon kasasında yakalandı #5

    Kocaeli’de 35 göçmen kamyon kasasında yakalandı #6


    İlginizi Çekebilir

    24 Mayıs 2022 Salı reyting sonuçları: Üç Kız Kardeş coştu!
    Medya

    24 Mayıs 2022 Salı reyting sonuçları: Üç Kız Kardeş coştu!

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!
    Tesla

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!

    Şişli’de 'dur' ihtarına uymayan sürücü, polise çarptı
    3. Sayfa

    Şişli’de 'dur' ihtarına uymayan sürücü, polise çarptı

    Görüş Bildir