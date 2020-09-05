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    Kocaeli'de 28 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi

    İzmit ilçesi TEM Otoyolu’nda 28 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kaza nedeni ile yol savaş alanına döndü.
    • İHA
    • 05.09.2020 - 02:33
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    Kocaeli'de 28 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi

    Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu Bekirdere Viyadüğü'nde meydana gelen kazada, Ankara istikametinde seyir halinde olan 28 araç yola dökülen yakıt nedeni ile kayarak çarpıştı.

    Feci kazada 1 kişi yaralanırken, ortalık savaş alanına döndü. Kaza sebebi ile TEM Otoyolu’nun Ankara istikameti trafiğe kapandı.

    Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

    Kocaeli de 28 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi #1

    YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

    Kısa süre sonra olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı.

    Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri ise kazaya neden olan akaryakıtın temizlenmesi için kumlama çalışması başlattı.

    Kocaeli'de 28 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi VİDEO


    Kocaeli de 28 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi #2

    KİLOMETRELERCE KUYRUK OLUŞTU

    Kaza sebebi ile TEM Otoyolu’nun trafiğe kapanan Ankara istikametinde kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu.

    Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından araçların kaldırılması için çalışma başlattı.

    Kazaya karışan araçlar olay yerine çağrılan vinç ve çekicilerle kaldırılıyor. Ekipler yolun tekrar trafiğe açılması için çalışmalarını sürdürürken, savaş alanına dönen TEM Otoyolu havadan görüntülendi.

    Kocaeli de 28 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi #3

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