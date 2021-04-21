- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Kocaeli’de 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Kocaeli’de 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Alınan ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, bir işyerine baskın düzenledi. Düzenlenen baskında, satışa hazır halde 3 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçildi.
- İHA
- 21.04.2021 - 17:44
Kocaeli’de kaçaklıkla mücadele hız kesmeden devam ediyor.
Kartepe ilçesinde kaçak olarak karışımlı akaryakıt satıldığı bilgisini alan polis ekipleri harekete geçti.
Belirlenen adresi takibe alan ekipler, operasyon için düğmeye bastı.
Operasyon düzenlenen iş yeri ve iş yeri önünde bulunan kamyonette aramalar yapıldı.
ELE GEÇİRİLENLER
3 bin litre karışımlı akaryakıt, yakıtın satışında kullanılan 1 adet pompa ele geçirildi.
Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen bir şüpheli gözaltına alındı. Şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.