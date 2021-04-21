Euro
9.8554
0.89%
Dolar
8.1822
0.93%
Altın
472.94
1.97%
Borsa
1.33
-2.57%
Bitcoin
459.046
1.45%
EXEN Coin
25.48
-1.12%
16ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 16 C

    Kocaeli’de 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

    Alınan ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, bir işyerine baskın düzenledi. Düzenlenen baskında, satışa hazır halde 3 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçildi.
    • İHA
    • 21.04.2021 - 17:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli’de 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

    Kocaeli’de kaçaklıkla mücadele hız kesmeden devam ediyor.

    Kartepe ilçesinde kaçak olarak karışımlı akaryakıt satıldığı bilgisini alan polis ekipleri harekete geçti.

    Belirlenen adresi takibe alan ekipler, operasyon için düğmeye bastı.

    Operasyon düzenlenen iş yeri ve iş yeri önünde bulunan kamyonette aramalar yapıldı.

    ELE GEÇİRİLENLER

    3 bin litre karışımlı akaryakıt, yakıtın satışında kullanılan 1 adet pompa ele geçirildi.

    Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen bir şüpheli gözaltına alındı. Şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

    Kocaeli’de 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir