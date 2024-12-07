Kocaeli'nin Darıca ilçesinde ilginç anlara şahitlik edildi...

2 kez ehliyet sınavına giren 3 çocuk annesi 30 yaşındaki Melike Bedir, her defasında direksiyon sınavından kaldı.

3'üncü kez sınava giren Bedir, ehliyetini almaya hak kazandı.

DAVULLU ZURNALI KUTLAMA

Bedir'in arkadaşları, parkurun bitiş noktasında bekleyerek sınavı geçen kadını davul ve zurna ile karşıladı.

Yaşanan durum karşısında şaşıran ve mutlu anlar yaşayan Bedir, arkadaşlarına sarılarak ve halay çekti.

"ARKADAŞLARIM BANA SÜRPRİZ YAPMIŞ, HİÇ BEKLEMİYORDUM"

Çok mutlu olduğunu söyleyen Melike Bedir, devamında şu açıklamalarda bulundu:

30 yaşındayım, 3 çocuk annesiyim. Bu benim 3’üncü sınavım. Çok şükür sınavı geçtim. Çok heyecanlıyım. Arkadaşlarım bana sürpriz yapmış, hiç beklemiyordum. Sürekli dersten kaldığım için arkadaşlarıma dert yanıyordum, onlarda bu durumdan sıkılmıştı. ‘Sen sınavdan geçersen davul zurna hazırlayacağız’ dediler. Hocamın da gayretiyle sınavı geçtim.