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    Kocaeli'de 3 gündür haber alınamayan şahıs bulundu

    Kendisinden 3 gündür haber alınamayan 66 yaşındaki Efraim Kuş'un yataktan düşmesinin ardından baygınlık geçirdiği ve kalkamadığı ortaya çıktı.
    • DHA
    • 22.04.2021 - 14:21
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    Kocaeli'de 3 gündür haber alınamayan şahıs bulundu

    Kocaeli'deki Derince Çenedağ Mahallesi Nato Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın giriş katında yalnız yaşayan Efraim Akkuş'tan 3 gündür haber alamayan komşuları, durumdan şüphelenerek öğle saatlerinde evinin kapısını çaldı.

    Kapıyı açan olmayınca ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    İtfaiye ekibi balkondan eve girerken, Akkuş'u yerde yarı baygın yatarken buldu.

    BAYGINLIK GEÇİRDİ

    Sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Akkuş, hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Efraim Akkuş'un yalnız yaşadığı evde yataktan düştüğü ve kalkamadığı için açlık ve susuzluk nedeniyle baygınlık geçirdiği öğrenildi.

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