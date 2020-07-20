Kocaeli'de 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı

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Alev alev yanan 3 katlı binada balkona sığınan yaşlı çift son anda itfaiye ekiplerince kurtarılırken, yangın da kontrol altına alındı.

Kocaeli'nin Derince ilçesine bağlı Çenedağ Mahallesi'nde, Avni Yarma ve Ayşe Yarma adlı yaşlı çiftin yaşadığı 3 katlı binanın çatı katındaki dairede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevleri gören yaşlı çift balkona sığınırken, alevleri fark eden komşular, durumu sağlık ekiplerine haber vererek binadakileri tahliye etmeye başladı.

YAŞLI ÇİFT KURTARILDI

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevler arasında balkona sığınan yaşlı çifti, merdivenli araçla balkona ulaşarak kurtardı. Yanan binada mahsur kalan 10 kişi, alevleri görerek yardıma koşan komşuları tarafından tahliye edildi.

Balkona sığınan yaşlı çiftin ise kurtarılma anı bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Kocaeli'de alev alev yanan evden yaşlı çiftin kurtarılma anı

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Alevler arasından çıkarılan Avni Yarma ve Ayşe Yarma adlı yaşlı çift ile oğulları Savaş Yarma ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesi sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

YANAN EVİNİ GÖZYAŞLARIYLA İZLEDİ

Öte yandan, alevlerin sardığı binada yaşayan bir genç ise evinin küle döndüğü o anları oturduğu kaldırımda gözyaşları arasında izledi.

Gencin yanına yaklaşan bir polis memuru ve arkadaşları yanına oturarak dakikalarca sakinleştirmeye çalıştı.