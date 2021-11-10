Kocaeli'de 3 kişinin öldüğü servis kazasında 'aşırı hız' iddiası

Kontrol kaybıyla dereye uçup 3 kişinin canından olduğu servis kazasında, yaralı 19 öğrenciden biri aşırı hızla seyir ettikleri yönünde iddiada bulundu.

Kocaeli'de lise öğrencilerini taşıyan servis, Birsen Giriş'e çarparak direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucunda dereye uçmuştu.

Kazada Birsen Giriş olay yerinde, Mert Efe Akıllı ve Esma Nur Avcı ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmişti.

3 KİŞİ ÖLÜRKEN 19 KİŞİ YARALANMIŞTI

Ölenlerin yanı sıra yaşanan kazada 19 kişi de yaralanmıştı.

Tedavi altında olan öğrencilerden Taylan Elmas kazanın aşırı hız sonucu meydana geldiğini iddia ediyor.

"ŞOFÖR MADDE BAĞIMLISIYMIŞ"

Taylan Elmas, “Sonuna kadar o okuldaki yetkililer, okul müdürü ve servis yöneticilerinden şikayetçiyim. Çocuğum sürekli okul servisinin sürücüsünün değiştiğini söylüyordu. Son gelen şoförün SRC gibi kayıt belgeleri yokmuş. Sadece taksi kullanma belgesi varmış. Duyduğumuz kadarıyla şoför madde bağımlısıymış. Bir de şoför yokuş aşağı inerken sürekli çocuklara şaka yapıyormuş. Gaza basıyormuş çocuklar araba içerisinde hoplasın zıplasın şeklinde şakalar yapmış. Ben sonuna kadar şikayetçiyim. Bana destek vermek isteyen aileler varsa ben okul yönetimi, servis yönetiminden şikayetçiyim sonuna kadar” dedi.

"ÇOCUĞUMUN KAFASINDA DARBE İZİ VAR"

Taylan Elmas'ın annesi Birsen Elmas, “Ben okul çıkışı çocuğumu arıyordum. Dün belki 10 kere 20 kere aradım ulaşamadım. Sonra eşim beni aradı. Kaza olduğunu söyledi. Ben de okul servis yönetimini aradım. Bana kaza olduğunu ve dönüş yapacaklarını söylediler. Kimse ulaşmadı. Hastaneye geldim. Ne okuldan ne de servis yönetimi aradı. Çocuğumun kafasında darbesi var, yüzünde yara izleri var” dedi.

"BAYIR AŞAĞI SÜRATLE İNİYORDUK"

‘BAYIR AŞAGI SÜRATLİ BİR ŞEKİLDE İNİYORDUK’

Taylan Elmas, “Hatırladığım kadarıyla bayır aşağı süratli bir şekilde iniyorduk. Şoförümüz de direksiyon hakimiyetini kaybetti. Biz de dereye uçtuk” dedi.

Kazada yaşamını yitiren Mert Efe Akıllı Çayırova ilçesi Fatih Camii’nde öğle kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

Esma Nur Avcı’nın cenazesinin ise Konya’da toprağa verileceği öğrenildi.