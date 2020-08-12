Sanayi sitesinde bir şahıs, alacaklısını kovalarken ateş açtı. Açılan ateşte 3 kişi yaralandı. Silahlı şahsın bir vatandaşı vurma anı kameraya yansıdı.

Dün akşam saatlerinde Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki İzmit Sanayi Mahallesi 11. Cadde’de oto galeri sahibi olduğu öğrenilen A.Ü. isimli şahıs, sanayi sitesine aracının camını yaptırmaya geldi.

Henüz ismi öğrenilemeyen alacaklısını gören A.Ü., silahını çıkarıp kendisinden kaçan şahsın arkasından koşmaya başladı.

3 KİŞİYİ YARALADI

Şahsın arkasından ateş açan A.Ü., bir iş yerinin önünde bekleyen A.K.Y., M.M. ve A.D. isimli 3 şahsı silahla yaraladı. Olayı gören vatandaşlar ise şahsı etkisiz hale getirerek durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırılan A.K.Y. isimli vatandaşın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralanan şahısların 2’sinin iş yerinde çalıştığı, 1’inin ise müşteri olduğu öğrenildi.

VATANDAŞLAR ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Vatandaşların etkisiz hale getirdiği saldırgan şahıs gözaltına alındı

Olay yerine intikal eden polis ekipleri ise vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirilen A.Ü. isimli şahsı, sanayi sitesinin güvenlik görevlilerinden teslim aldı.

İNCELEME YAPILDI

Şahıs alınan güvenlik önlemleri eşliğinde bindirildiği polis aracı ile polis merkezine götürüldü. Daha sonra olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri olayın meydana geldiği iş yerinin önünde incelemelerde bulundu.

Kocaeli'de 3 kişinin vurulduğu silahlı saldırı kamerada VİDEO



KAMERALAR OLAY ANINI KAYDETTİ

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Eli silahlı saldırganın vatandaşları yaralama görüntüleri ortaya çıktı. Saniye saniye kaydedilen o anlarda iş yerinin önüne gelen şahıs, silahını çıkartarak dışarıda bekleyen bir vatandaşa ateş ediyor. Ayağından yaralanan vatandaş koşarak canını kurtarmaya çalışıyor. Şahıs ise silahını cebine koyarak iş yerinin önüne gelerek yaraladığı şahsın arkasından bakıyor.





























