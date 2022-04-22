Kocaeli'de 3 yaşındaki çocuk çakmakla oynarken evi yaktı

Çakmakla oynayan 3 yaşındaki çocuğun sebep olduğu yangın 2 daireye daha sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise yangını güçlükle söndürebildi.

Kocaeli'de Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Koza Sokak üzerindeki bir binanın çatı katında 3 yaşındaki çocuğun çakmakla oyunu yangına sebep oldu.

Çatı katına gelen anne, alevleri görünce oğlunu alarak evden çıktı. Dumanları gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Yangın 2 eve sıçradı

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı.

3 kişi dumandan etkilendi

Büyüyen yangın, aynı binadaki 2 daireye daha sıçradı. 3 kişinin dumandan etkilendiği yangın, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle kontrol altına alındı.

"Şükürler olsun ki can kaybımız yok"

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Muhtarı Alaattin Küçük, "Çocuğun evi yakmasından dolayı 3 dairemiz felaket oldu. İtfaiye, polis ve zabıta ekiplerimiz, Kartepe Belediye Başkanımız Mustafa Kocaman geldi. Hepsi destek oldu. Şükürler olsun ki can kaybımız yok. Yangın çıkan dairedeki çocuklar biraz dumandan etkilendi ama onları da hemen dışarıya çıkarttık." dedi.

"Müdahale edilemeyecek durumdaydı"

Çatı katında çıkan yangın sebebiyle evi zarar gören Cevriye Özkal ise "Komşunun çocuğu yangına sebep olmuş. Alevler bizim buraya geldi. Müdahale edilemeyecek durumdaydı. Toplamda 3 daire yandı." diye konuştu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.