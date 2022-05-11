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    Kocaeli'de 3 yaşındaki çocuk evi yaktı

    Çakmaklı oyunun ardından çocuk odasında çıkan yangın tüm evi sardı. Evde olan anne, oğluyla kızını can havliyle dışarı çıkardı.
    • 11.05.2022 - 16:17
    • Güncelleme : 11.05.2022 - 16:49
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    Kocaeli'de 3 yaşındaki çocuk evi yaktı

    Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki çakmaklı oyun kötü bitti...

    Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde yaşayan bir ailenin 3 yaşındaki çocuğu, yangına sebep oldu.

    İtfaiye müdahale etti; ev küle döndü

    O sırada mutfakta olan anne, durumu fark ederek iki çocuğunu da alıp hemen dışarı çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, ev ve eşyalar kullanılamaz hale geldi.

    Kocaeli'de 3 yaşındaki çocuk evi yaktı

    "Her şey 5 dakikada oldu"

    Olay anını anlatan anne Fatma A., "Çocuğum odaların birindeydi. Dumanı görünce hemen odaya koştum ve yatağın alev aldığını gördüm. Daha sonra oğlum korkup arka odaya saklanmış. Kızım da salonda televizyon izliyordu. Her şey 5 dakikada oldu." dedi. İHA'nın haberine göre yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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