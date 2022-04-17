Kocaeli'de 300 bin liralık saat ve telefon çalan şahıs İstanbul'da yakalandı

Kocaeli'de 300 bin liralık saat ve telefon çalan şahıs İstanbul'da yakalandı

Kocaeli'de 7 farklı iş yerinden hırsızlık yapan, 300 bin liralık saat ve telefon çalan hırsız İstanbul'da yakalandı.

Kocaeli İzmit ilçesinde bulunan bir işyerine giren M.G.B. 300 bin lira değerinde saat ve telefon çaldı.

7 farklı işyerinden hırsızlık yaptığı ortaya çıktı

Aynı zanlının 7 farklı işyerinden hırsızlık yaptığı, bisiklet çaldığı ve mala zarar verme suçlarına da karıştığının tespit edilmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti.

İstanbul'da yakalandı

İHA'nın haberine göre, olaya karıştığı tespit edilen M.G.B. isimli şahsın İstanbul'a kaçtığı öğrenildi. M.G.B, 14 Nisan Perşembe günü İstanbul'un Başakşehir ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyon ile yakalandı.

M.G.B. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



