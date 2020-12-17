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    Kocaeli'de 4 bin liralık ürünlerin alarmını söküp çalanlar yakalandı

    İzmit ilçesinde girdikleri bir AVM'deki mağazalardan alarmlarını sökerek 4 bin TL değerinde ürün çalan 6 kişi gözaltına alındı.
    • İHA
    • 17.12.2020 - 02:08
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    Kocaeli'de 4 bin liralık ürünlerin alarmını söküp çalanlar yakalandı

    8 Aralık tarihinde Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana gelen olayda, girdikleri alışveriş merkezindeki mağazalarda alarmlarını sökerek 4 bin TL değerinde ürün çalan şahıslar kayıplara karıştı. Art arda gelen şikayetler sonrasında polis ekipleri harekete geçti.

    5 KİŞİ YAKALANDI

    Meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili inceleme başlatan ekipler, ürünleri çalan şahısların E.K., H.İ., Y.Y., E.B., Y.Y. ve F.C.K. olduğu belirlendi. Ayrıca, şahısların farklı alışveriş merkezlerinden aynı yöntemle vurgun yaptıkları tespit edildi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla şüphelilerin 5’i de yakalanarak gözaltına alındı.

    Kocaeli de 4 bin liralık ürünlerin alarmını söküp çalanlar yakalandı #1

    BİRÇOK SUÇTAN KAYITLARI VAR

    Polis merkezine götürülen şahıslardan E.K.’nin hırsızlıktan 6, H.İ.’nin hırsızlıktan 6, Y.Y.’nin hırsızlıktan 3 adet suç kaydının olduğu belirlendi. Şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

    Kocaeli de 4 bin liralık ürünlerin alarmını söküp çalanlar yakalandı #2

    Kocaeli de 4 bin liralık ürünlerin alarmını söküp çalanlar yakalandı #3

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