- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Kocaeli'de 4 bin liralık ürünlerin alarmını söküp çalanlar yakalandı
Kocaeli'de 4 bin liralık ürünlerin alarmını söküp çalanlar yakalandı
- İHA
- 17.12.2020 - 02:08
8 Aralık tarihinde Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana gelen olayda, girdikleri alışveriş merkezindeki mağazalarda alarmlarını sökerek 4 bin TL değerinde ürün çalan şahıslar kayıplara karıştı. Art arda gelen şikayetler sonrasında polis ekipleri harekete geçti.
5 KİŞİ YAKALANDI
Meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili inceleme başlatan ekipler, ürünleri çalan şahısların E.K., H.İ., Y.Y., E.B., Y.Y. ve F.C.K. olduğu belirlendi. Ayrıca, şahısların farklı alışveriş merkezlerinden aynı yöntemle vurgun yaptıkları tespit edildi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla şüphelilerin 5’i de yakalanarak gözaltına alındı.
BİRÇOK SUÇTAN KAYITLARI VAR
Polis merkezine götürülen şahıslardan E.K.’nin hırsızlıktan 6, H.İ.’nin hırsızlıktan 6, Y.Y.’nin hırsızlıktan 3 adet suç kaydının olduğu belirlendi. Şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.