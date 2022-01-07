Gebze ilçesinde otomobilinden çıkan dumanları fark edip araçtan inen 4 kişilik aile son anda kurtulurken, otomobil kullanılmaz hale geldi.

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi Şehit Hasan Tahsin Büyükçoban Caddesi 608/2 Sokak üzerinde meydana geldi. Rıdvan K. isimli sürücü, eşi ve 2 çocuğuyla birlikte 41 RK 606 plakalı otomobili ile seyir halindeyken yaşadığı evin yakınlarında otomobilinin içinden duman çıktığını fark etti.

İNDİKTEN KISA SÜRE SONRA OTOMOBİL YANMAYA BAŞLADI

Bunun üzerine eşini uyaran sürücü çocuklarını da alarak araçtan indi. 4 kişilik ailenin araçtan inmesinden kısa bir süre sonra otomobil alev alev yanmaya başladı.

Kocaeli'de 4 kişilik aile, yanan araçlarından son anda çıktı - VİDEO

ARACI HURDAYA ÇEVİREN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Rıdvan K. durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, otomobilin her yerini saran alevleri söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

LPG TANKININ PATLAMAMASI, FACİAYI ÖNLEDİ

Yangın sırasında araçta bulunan LPG tankının patlamaması büyük bir felaketin önüne geçerken, otomobil ise tamamen kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.