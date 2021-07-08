Kocaeli’de 41 kişi, mevlitte dağıtılan yemekten zehirlendi

Mevlitte ikram edilen tavuk pilavı yiyen 41 kişi, ishal ve mide bulantısı ile hastanelere başvurdu. 41 kişide 40’ı tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde E.D. isimli şahsın eşi için okuttuğu mevlitte pilav ikram edildi.

Mevlide katılan birçok davetli mide bulantısı ve ishal şikayeti ile hastanelere başvurdu.

Gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastanelere başvuran 41 kişiden 40’ı, yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.

Tedavisi devam eden bir kişinin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

“YEMEĞİ YİYENLERİN YARISINDAN FAZLASI HASTANELERE GELDİ”

Kızı ile tedavi altına alınan Yavuz Selim Mahallesi muhtarı Şükriye Kavran, akşam katıldıkları mevlit programında yedikleri tavuk ve pilavdan sonra gece bazı şikayetlerinden dolayı hastaneye geldiklerini anlatarak, "Yemeği yiyenlerin yarıdan fazlası bu gece hastanelere geldi." sözlerini kaydetti.