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    Kocaeli'de 57 yıllık evli çift, aynı gün koronavirüsten vefat etti

    Koronavirüse yakalanan yaşlı çift, tedavi gördükleri hastanede 5 saat arayla hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 27.12.2020 - 16:34
    • Güncelleme : 27.12.2020 - 16:48
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    Kocaeli'de 57 yıllık evli çift, aynı gün koronavirüsten vefat etti

    Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan 57 yıllık evli Necmettin Cirit (78) ve Birsen Cirit (71) çifti, bir süre önce yakalandıkları koronavirüs hastalığı nedeniyle hastanede tedavi altına alındı.

    AYNI GÜN VEFAT ETTİ

    Yaklaşık 1 haftalık tedavi sonrası Necmettin Cirit dün hayatını kaybederken, 5 saat sonra da eşi Birsen Cirit aynı hastanede hayatını kaybetti.

    YAN YANA GÖMÜLDÜ

    Bir günde iki acı haberi alan çiftin yakınları üzüntüye boğuldu.

    Necmettin Cirit dün Birsen Cirit’in cenazesi ise bugün Sakarya’nın Akyazı ilçesine bağlı Küçücek Mahallesi’ndeki mezarlıkta yan yana toprağa verildi.  

    Kocaeli de 57 yıllık evli çift, aynı gün koronavirüsten vefat etti #1

    Kocaeli de 57 yıllık evli çift, aynı gün koronavirüsten vefat etti #2

    Kocaeli de 57 yıllık evli çift, aynı gün koronavirüsten vefat etti #3

    Kocaeli de 57 yıllık evli çift, aynı gün koronavirüsten vefat etti #4

    Kocaeli de 57 yıllık evli çift, aynı gün koronavirüsten vefat etti #5

    Kocaeli de 57 yıllık evli çift, aynı gün koronavirüsten vefat etti #6

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