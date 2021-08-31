Yakınlarının haber alamadığı 56 yaşındaki kadının, banyoda düşüp kafasını vurarak yaşamını yitirdiği düşünülüyor.

Fransa’da yaşayan 56 yaşındaki Türkan Yıldız, 6 çocuğu ile Türkiye'ye gelerek Kocaeli’ne yerleşti.

Gebze ilçesine bağlı 1836 Sokak'ta yaşayan Yıldız’ın kızı Özlem Yıldız, annesinden haber alamayınca evine gitti.

BANYODA CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTI

Kapıyı defalarca çalmasına rağmen açan olmayınca endişelenen Özlem Yıldız, kendisinde bulunan yedek anahtarla içeri girdi. Evin odalarını tek tek dolaşan Yıldız, banyoya girdiğinde annesinin kanlar içinde hareketsiz bir şekilde yattığını gördü.

Yıldız, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Türkan Yıldız’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kocaeli'de 6 çocuk annesi evinde ölü bulundu ViDEO

OTOPSİ YAPILACAK

Türkan Yıldız’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. İlk incelemelerinin ardından Türkan Yıldız’ın, banyoda bir anda fenalaşarak başını çamaşır makinesine çarpmasıyla birlikte vefat ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.