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Kocaeli'de 6 gündür kayıp olan adam dağ başında bulundu

Kocaeli'de 6 gündür kayıp olan adam dağ başında bulundu

Hastaneye yatırılacağı için kayıplara karıştığını öne süren Soner D., jandarma ekipleri tarafından ormanlık alanda aç ve susuz halde bulundu.