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- Kocaeli'de 6 gündür kayıp olan adam dağ başında bulundu
Kocaeli'de 6 gündür kayıp olan adam dağ başında bulundu
- İHA
- 26.01.2021 - 20:26
- Güncelleme : 26.01.2021 - 20:55
Kocaeli'nin Derince ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi’nde yaşayan 32 yaşındaki Soner D., 20 Ocak'ta evini terk etti.
Kendisinden haber alamayan yakınları ise durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, ihbar üzerine Soner D.’nin bulunması için arama çalışması başlattı.
DAĞ BAŞINDA BULUNDU
Soner D., kaybolduktan 6 gün sonra jandarma ekipleri tarafından Körfez ilçesi İlimtepe Mahallesi Erikli Tepe mevkiindeki dağlık alanda yorgun, susuz ve üşümüş bir halde bulundu.
Jandarma ekiplerinin su ve yemek verdiği şahıs daha sonra Körfez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kocaeli'de 6 gündür kayıp olan adam dağ başında bulundu VİDEO
HASTANE KORKUSUYLA KAYIPLARA KARIŞTI
Tedavi altına alınan Soner D.’nin jandarma ekiplerine verdiği ifadesinde, kaybolduğu gün hastaneye yatırılacağından korktuğu için evden kaçtığını söylediği öğrenildi.
Soner D.’nin tedavisinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.