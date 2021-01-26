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    Kocaeli'de 6 gündür kayıp olan adam dağ başında bulundu

    Hastaneye yatırılacağı için kayıplara karıştığını öne süren Soner D., jandarma ekipleri tarafından ormanlık alanda aç ve susuz halde bulundu.
    • İHA
    • 26.01.2021 - 20:26
    • Güncelleme : 26.01.2021 - 20:55
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    Kocaeli'de 6 gündür kayıp olan adam dağ başında bulundu

    Kocaeli'nin Derince ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi’nde yaşayan 32 yaşındaki Soner D., 20 Ocak'ta evini terk etti.

    Kendisinden haber alamayan yakınları ise durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

    Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, ihbar üzerine Soner D.’nin bulunması için arama çalışması başlattı.

    DAĞ BAŞINDA BULUNDU

    Soner D., kaybolduktan 6 gün sonra jandarma ekipleri tarafından Körfez ilçesi İlimtepe Mahallesi Erikli Tepe mevkiindeki dağlık alanda yorgun, susuz ve üşümüş bir halde bulundu.

    Jandarma ekiplerinin su ve yemek verdiği şahıs daha sonra Körfez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Kocaeli'de 6 gündür kayıp olan adam dağ başında bulundu VİDEO

    HASTANE KORKUSUYLA KAYIPLARA KARIŞTI

    Tedavi altına alınan Soner D.’nin jandarma ekiplerine verdiği ifadesinde, kaybolduğu gün hastaneye yatırılacağından korktuğu için evden kaçtığını söylediği öğrenildi.

    Soner D.’nin tedavisinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.

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