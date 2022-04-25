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    Kocaeli'de 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası

    6 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel birliktelik teklif ettiği iddia edilen B.M,, mahkeme başkanının "Cinsel istismarın ne demek olduğunu biliyor musun" sorusunu "Bilmiyorum" cevabını verdi.
    • 25.04.2022 - 11:11
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    Kocaeli'de 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası

    Kocaeli'de 29 yaşındaki B.M., cadde üzerinde oyun oynayan 6 yaşındaki K.P.P.'yi çağırarak bir evin bahçesine götürdü. Daha sonra B.M., erkek çocuğu K.P.P.'nin pantolonunu indirerek cinsel birliktelik teklif etti.

    Gözaltına alındı

    Pantolonunu hızlıca giyen 6 yaşındaki çocuk, korkuyla olay yerinden kaçarak annesinin yanına gitti. Annenin şikayette bulunması üzerine şüpheli gözaltına alındı.

    Hakkında "Çocuğun cinsel istismarı" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından dava açılan tutuksuz sanık B.M.'nin, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi.

    Cinsel istismarın ne demek olduğuna 'bilmiyorum' cevabını verdi

    Duruşmaya B.M., ailesi ve avukatı katıldı. Mahkeme başkanının, "Cinsel istismarın ne demek olduğunu biliyor musun?" sorusunu yanıtlayan B.M., "Bilmiyorum" dedi. "Mağdura yönelik herhangi bir eylemde bulundun mu? Pantolonunu indirdin mi?" sorusunu ise sanık, "Yapmışlığım olmuştur" diyerek yanıtladı.

    "Kendisi de istismara açık birisidir"

    B.M.'nin akıl sağlığının yerinde olmadığını söyleyen avukatı, "Kendisi de istismara açık birisidir, bu sebeple sizin sorunuza 'Yapmışlığım olmuştur' cevabını verdi" diye konuştu.

    Mahkeme heyeti, sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için rapor düzenlenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

    Kocaeli de 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası #1

    Kocaeli de 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası #2


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