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- Kocaeli'de 6 yaşındaki kız çocuğu çöp kamyonunun altında kaldı
Kocaeli'de 6 yaşındaki kız çocuğu çöp kamyonunun altında kaldı
Evinin önünde oynarken belediyeye ait çöp kamyonunun altına kalan kız çocuğu hayatını kaybederken, feci olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- DHA
- 09.02.2021 - 07:20
Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Çayırova İnönü Mahallesi, 139 Sokak’taki evinin önünde oyun oynayan 6 yaşındaki Esma Sultan, Çayırova Belediyesi'ne ait çöp kamyonunun altında kalarak yaşamını yitirdi.
Olayın ardından küçük çocuğun ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Esma Sultan'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.