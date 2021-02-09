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    Kocaeli'de 6 yaşındaki kız çocuğu çöp kamyonunun altında kaldı

    Evinin önünde oynarken belediyeye ait çöp kamyonunun altına kalan kız çocuğu hayatını kaybederken, feci olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
    • DHA
    • 09.02.2021 - 07:20
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    Kocaeli'de 6 yaşındaki kız çocuğu çöp kamyonunun altında kaldı

    Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Çayırova İnönü Mahallesi, 139 Sokak’taki evinin önünde oyun oynayan 6 yaşındaki Esma Sultan, Çayırova Belediyesi'ne ait çöp kamyonunun altında kalarak yaşamını yitirdi.

    Olayın ardından küçük çocuğun ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Esma Sultan'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kocaeli de 6 yaşındaki kız çocuğu çöp kamyonunun altında kaldı #1

    Kocaeli de 6 yaşındaki kız çocuğu çöp kamyonunun altında kaldı #2

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