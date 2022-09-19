Kocaeli'de 64 kaçak göçmen yakalandı

Yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 64 yabancı uyruklu kaçak göçmen yakalanırken göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik 11-17 Eylül tarihleri arasında 16 yol uygulaması ve 8 farklı operasyon yapıldı.

64 kaçak göçmen yakalandı

AA'nın haberine göre; yurda kaçak yollardan girdiği tespit edilen 64 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalanarak Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

10 organizatörden 7'si tutuklandı

Söz konusu yasadışı faaliyeti organize ettiği tespit edilen 10 şüpheli hakkında Göçmen Kaçakçılığı suçundan işlem tesis edildi.

Haklarında işlem yapılan 7 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.