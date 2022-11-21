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- Kocaeli’de 6,5 ton sahte deterjan ele geçirildi
Kocaeli’de 6,5 ton sahte deterjan ele geçirildi
Polisin bir depoya yaptığı baskında, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 6 ton 580 kilogram sahte deterjan ele geçirildi. Operasyon sırasında yakalanan 6 kişiye, adli işlem yapıldı.
- 21.11.2022 - 13:25
- Güncelleme : 21.11.2022 - 13:34
Kocaeli’nin Başiskele ilçesindeki depoda, piyasaya sürülmek üzere paketler halinde hazırlanmış sahte deterjanlar olduğu ihbarı üzerine polis harekete geçti.
Ekipler, depoya baskın yaptı.
6 ton 580 kilogram deterjan ele geçirildi
Operasyonda 658 adet paketlenmiş halde, üzerinde sahte marka ibaresi basılı, piyasaya satışa hazır toplam 6 ton 580 kilogram deterjan ele geçirildi.
DHA’nın haberine göre olayla ilgili 6 kişiye, ‘Sinai Mülkiyet Kanunu'na muhalefet’ suçundan adli işlem uygulandı.