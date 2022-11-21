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Kocaeli’de 6,5 ton sahte deterjan ele geçirildi

Kocaeli’de 6,5 ton sahte deterjan ele geçirildi

Polisin bir depoya yaptığı baskında, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 6 ton 580 kilogram sahte deterjan ele geçirildi. Operasyon sırasında yakalanan 6 kişiye, adli işlem yapıldı.