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    Kocaeli’de 6,5 ton sahte deterjan ele geçirildi

    Polisin bir depoya yaptığı baskında, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 6 ton 580 kilogram sahte deterjan ele geçirildi. Operasyon sırasında yakalanan 6 kişiye, adli işlem yapıldı.
    • 21.11.2022 - 13:25
    • Güncelleme : 21.11.2022 - 13:34
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    Kocaeli’de 6,5 ton sahte deterjan ele geçirildi

    Kocaeli’nin Başiskele ilçesindeki depoda, piyasaya sürülmek üzere paketler halinde hazırlanmış sahte deterjanlar olduğu ihbarı üzerine polis harekete geçti.

    Ekipler, depoya baskın yaptı.

    6 ton 580 kilogram deterjan ele geçirildi

    Operasyonda 658 adet paketlenmiş halde, üzerinde sahte marka ibaresi basılı, piyasaya satışa hazır toplam 6 ton 580 kilogram deterjan ele geçirildi.

    DHA’nın haberine göre olayla ilgili 6 kişiye, ‘Sinai Mülkiyet Kanunu'na muhalefet’ suçundan adli işlem uygulandı.

    Kocaeli’de 6,5 ton sahte deterjan ele geçirildi #1

    Kocaeli’de 6,5 ton sahte deterjan ele geçirildi #2


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